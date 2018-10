Vöhringen Baubeginn verschiebt sich

Vöhringen. Projektleiterin Stefanie Hillebrand von Drees & Sommer (D&S) stellte den aktuellen Projektstatus sowie die finanziellen Auswirkungen von Planungsänderungen vor, die das Architekturbüro Zoll in die Ausführungsplanung aufgenommen und am 9. Oktober der Lenkungsgruppe vorgestellt hatte.

Kostenneutral sind die Änderungen im Farb- und Materialkonzept, die sich nach einer Besichtigungsfahrt zu verschiedenen Hallenprojekten ergeben haben und im Vorfeld von der Lenkungsgruppe für gut befunden worden waren. Sie wurden vom Gremium mit einer Enthaltung akzeptiert. Somit wird der Hallenboden in Anthrazit anstatt Beige-Braun ausgeführt, was bei Ballspielen für gute Kontraste und bei der Beschaffung von Stühlen und Sitzpolstern sowie bei Veranstaltungen für Freiheit in der Farbgestaltung sorgen soll. Aus gelbem Schichtstoffmaterial werden die Sitzbänke auf der Tribüne und in den Umkleiden sowie die Einbaumöbel im Sanitärbereich sein.

Bei den Mehrkosten ging es unter anderem um die Außenanlagen, das Beleuchtungskonzept und die Verglasung im oberen Foyer sowie des Tribünengeländers. Die Beschlüsse des Arbeitskreises bildeten die Empfehlung für den Gemeinderat. Bevor dieser den Zusatzkosten von 94 652 Euro netto mit zwei Enthaltungen zustimmte, erläuterte Daniel Overhoff vom Büro Zoll die qualitätsverbesserten Änderungen ausführlich in Wort und Bild. Zu den größten Posten zählen Glasgeländer für Tribüne und Foyer (plus 38 700 Euro), die bodentiefe Verglasung des Foyers auf Ebene 1 (plus 11 400 Euro), zusätzliche Ausgaben im Bereich Elektrik (plus 19 100 Euro) sowie das geänderte Beleuchtungskonzept mit zusätzlichen Linienleuchten (plus 28 500 Euro) zur Vermeidung von Schlagschatten und Streulicht unter anderem im Gymnastikraum, der auch für kleinere Veranstaltungen oder Sitzungen genutzt werden soll.