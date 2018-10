Vöhringen Babar in der Musikwerkstatt

Babar ist der Held einer Kinderbuchreihe des französischen Schriftstellers Jean de Brunhoff. Babar trat zum ersten Mal 1931 in dessen Buch "L’Histoire de Babar" als Hauptdarsteller auf. Vertont wurde es von Francis Poulenc für Klavier. Die sinfonische Malerei zeichnet die glückliche Kindheit von Babar nach, bis dessen Mutter durch Großwildjäger ums Leben kommt. Das umherirrende Elefantenkind kommt in die Großstadt, und was es dort alles erlebt, erzählt nicht nur die Musik sehr anschaulich. Jedes neue Ereignis, das die Handlung weiterträgt, wird von Markus Flaig in der Rolle des Erzählers auf Französisch und Schwäbisch angekündigt. Und diese außergewöhnliche Idee gab es bisher nur einmal in der Geschichte von Babar, die in vielen Sprachen aufgeführt wird.

Die reizende Geschichte mit vielen Ereignissen geht gut aus. Die Besucher dürfen sich auf eine Königshochzeit und eine Krönung freuen. Das moderne Stück ist keine kindliche Musik, sondern ein Stück mit hoher Qualität. Eingebettet ist es in ein kleines Rahmenkonzert, bei dem der Erzähler Flaig, ebenfalls Musiker und Sänger, gemeinsam mit Stehl in einem vierhändigen Stück den Bechsteinflügel von 1910 in seiner ganzen Klangfülle zeigen kann. Der Abend klingt mit Sekt und Saft für die Kinder aus. Die Aufführungen sind am Samstag, 6. Oktober, 19 Uhr und am Sonntag, 7. Oktober, 17 Uhr. Um Reservierung unter Telefon 07454/9 99 94 00 oder per E-Mail: www.mw-stehl.com, wird gebeten. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freuen sich die Konzertierenden.