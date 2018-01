Vöhringen Alles nur für die Schönheit

Heinz, den Sportwagenverkäufer (Martin Sackmann), stören an seiner "Karosserie" die Tränensäcke, die mit ganz feinem Schleifpapier entfernt werden sollen. Ihm werden einen Schlaftherapie und ein Einlauf verordnet.

Lernschwester Tina (Diana Stierle) ist ob der Methoden entzückt, erst recht Dr. Fleischhauer (Christian Rautenberg), die Urlaubsvertretung, die inzwischen eingetroffen ist.

Ärztliche Kunst

Die Situation spitzt sich spannungsgeladen zu. Ein lachendes Publikum begleitete die schwäbischen Dialoge. So dozierte Klecks mit ernsthafter Logik vor seinem Kollegen Fleischhauer über den Sinn der Absaugung der übrig gebliebenen Fettlöcher. Körpersprache, Mimik, Gestik und das passende Outfit unterstrichen und trafen den Nagel auf den Kopf.

Höhepunkt waren die Beweise der ärztlichen Verschönerungskunst von Waltraud und Klecks. Gundi präsentierte sich mumienhaft als frisch Operierte in Binden gewickelt. Harry steckte in Frischhaltefolie, die seine OP-Schnitte umhüllte.

Zwischen allem versuchte Honigtau (Robin Kipp), in Hippie-Manier seine Aloe-Vera-Produkte an die Frau zu bringen. Am Ende wird alles gut: Heinz findet seine Tina, bei der er sich "schon immer wie ein Porsche" fühlte. Nach der großen Beichte sind sich Waltraud und Klecks eins. Barbie ist Kommissarin und hinter dem falschen Dr. Fleischhauer her, und Gundi hieß früher Günther.

Es soufflierten Stefanie Stenger und Renate Matschegg. Für die Maske waren Beate Brenner und Angelika Trick zuständig.