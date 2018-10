Vöhringen Aller guten Dinge sind drei

Hammer und die STEG betonten, es gebe keinerlei Verpflichtung für Privatleute, Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Es würden lediglich Fördermöglichkeiten geschaffen, an denen sich Interessenten auf freiwilliger Basis beteiligen könnten. Frühere Ortskernsanierungen hätten durchaus Wirkung gezeigt. Nun werde das Projekt der Kommune erneut Gelegenheit bieten, mit den bisherigen oder etwaigen neuen Grundstückseigentümern ins Gespräch zu kommen.

Die Vorlage eines Gemeindeentwicklungskonzepts gilt als wichtige Voraussetzung bei der Antragstellung. Das Konzept aus dem Leitbildprozess 2010/2011 soll bei einer Bürgerveranstaltung am Montag, 5. November, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit Beteiligung der Öffentlichkeit überarbeitet und fortgeschrieben werden. Die aktualisierte Fassung soll in einer Sondersitzung des Gemeinderats am Montag, 12. November, beschlossen und anschließend beim Regierungspräsidium eingereicht werden. Die STEG wird beauftragt, die Veranstaltungen in Abstimmung mit der Verwaltung vorzubereiten und zu begleiten.