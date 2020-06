Vöhringen/A 81 Verkehrsrowdy flüchtet nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Ohne sich um die Unfallbeteiligten oder die entstandenen Schäden zu kümmern, setzt der Verkehrsrowdy im roten Audi seine Fahrt in Richtung Singen fort. An der Unfallstelle verliert er seine Frontverkleidung mitsamt dem Kennzeichen. An der Anschlussstelle Oberndorf verlässt der Audi die Autobahn.

Polizei bittet um Hinweise zum Audi

Kurze Zeit später konnte der Pkw im Bereich Brittheim/Rosenfeld (Zollernalbkreis) unweit der L415 verlassen aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro. Verkehrsteilnehmer denen der rote Audi mit Stuttgarter Zulassung vor oder nach dem Unfall auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen aufgefallen ist, sowie Zeugen, die Angaben zur Fahrereigenschaft oder Besetzung des Pkw machen können, werden gebeten,sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern, unter Telelfon 0741 / 348790, zu melden.

Zu Unfallaufnahme musste die Autobahn teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet, jedoch kam es zu einigen Einschränkungen.