Vöhringen 500 Berda gehen im Backhaus über die Theke

Am Samstagabend spielte die Band "Jauchzaaa" auf – zum ersten Mal in Wittershausen. Die Musiker kommen von der Schwäbischen Alb , und bekamen gleich den richtigen Draht zum Publikum. Kaum war der Ofen etwas abgekühlt, da fing das emsige Treiben von vorne an, denn auch am Sonntag galt es wieder, die Gäste zu verwöhnen. Zusätzlich gab es einen Spießbraten vom Holzkohlegrill für die Gäste, die ein richtiges Mittagessen suchten. Der Musikverein Bochingen spielte zur Frühschoppenzeit auf, am Nachmittag waren es die Musikvereine aus Altoberndorf und Sulz. Schließlich holten die Gastgeber selbst ihre Instrumente und sorgten für einen runden Abschluss.