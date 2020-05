Vöhringen 16-Jährige schwer verletzt nach Sturz

Die 16-Jährige wollte, im Beisein ihrer Mutter, einer Nachbarin helfen und das Efeu am Haus schneiden. Als sie sich mit der Gartenschere an der Hand verletzte, wurde es ihr schlecht. Bei dem Sturz auf den Grasboden zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass der Rettungshubschrauber angefordert werden musste, um sie in die Klinik zu fliegen.