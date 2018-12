Vöhringen 10 000 Stunden im Namen der Blasmusik

Vöhringen (ah). Heinrich Steidinger wurde im Rahmen des Jahreskonzertes des Musikvereins "Harmonie" Vöhringen für 70 Jahre aktives musizieren geehrt. "Standing Ovation" vom Publikum und auch von den Musikern – das hatte es in Vöhringen noch nie gegeben. Die Auszeichnung des musikalischen Urgesteins war es für Ottmar Warmbrunn, Vorsitzender des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen, wert, selbst ins Mühlbachtal zu kommen und die besondere Ehrung vorzunehmen.

Warmbrunn hatte sich gründlich vorbereitet: 70 Jahre aktives Musizieren, das bedeute bei 70 Proben im Jahr, Konzerten und Ständchen umgerechnet ein komplettes Lebensjahr die Heini Steidinger in sein geliebtes Hobby investiert habe. In Zahlen: 4900 Auftritte und 10 000 Stunden. Dazu gab es vom Blasmusikverband die Ehrennadel in Gold mit Diamanten und vom Verein eine Collage, die Heini Steidinger über die Jahre hinweg zeigt. Seine Söhne hatten sie gefertigt.

Steidinger war stets dabei, hat alle Höhepunkte und Tiefen des Vereins miterlebt. Auch, wenn diese Ehrung alles andere an diesem Abend in die Schatten stellte, so hatte Warmbrunn doch weitere große Ehrungen vorzunehmen. Da gab es für Bernhard Haid die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktives musizieren. Jutta Sessler bekam Silber für 30 Jahre aktives musizieren und die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde durfte sich Ralf Steidinger für seine 40 Jahre anheften lassen.