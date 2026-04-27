Vöhrenbacher eröffnen Saison: Youngsters trotzden auf ihren Bikes Wind und Wetter

Endlich ging es wieder los – die Nachwuchsbiker des SC Urach starteten Mitte April in Hausach – mit reichlich internationaler Konkurrenz und Bikern aus ganz Deutschland.

Die U 15er Jungs mussten am 11. und 12. April ran. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein gingen sie am 11. April an den Start. Ein anspruchsvoller Slalom musste gefahren werden. Vinzent Andris klickte zu früh ein und bekam leider fünf Strafsekunden, was ihn natürlich etliche Platzierungen nach hinten warf. Nils Bettinger fuhr ein gutes Rennen und im Verein zeigte man sich „froh, dass er seine Motivation zum biken wieder gefunden hat“.

Widriges Wetter Am folgenden Sonntag, 12. April, fanden auch die Wettkämpfe der jüngeren Jahrgänge statt. Während Nils und Vinzent ihr Cross Country Rennen absolvierten, war für die Jahrgänge U 9 bis U13 ein Technik Parcours angesagt. Das Wetter war widrig. Bei Regen, Nebel und Temperaturen um die acht Grad wurde die Strecke matschig und alle Holz-Hindernisse sehr rutschig. Nils fuhr „ein super-cooles Rennen“, Teamkollege Vinzent Andris hatte Pech, als seine Radkette vom Ritzel sprang und er fast eine ganze Runde laufen musste. Linus Bettinger startete für die U 13 und war mit dem Technikteil unzufrieden, erreichte aber im Cross-Country später einen sehr guten 24. Platz.

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Bei der U 11er Mädels war Lilli Winterhalder am Start, fuhr einen tollen Technikparcours ( Platz 5) und im Rennen verpasste sie mit Rang vier nur knapp das Podest. Die zwei U9er Mädels Jara Nitz (Platz 5 und drei) und Pauline Winterhalder (zweimal Zweite). Adrian Schuh, das erste Jahr U 11, schlug sich wacker bei der großen starken Konkurrenz. Gawynn Kuskoy und Finn Heitzmann starteten für die U9er Jungs, erzielten gute Plätze und trotzten dem Wetter.