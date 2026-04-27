Vöhrenbacher eröffnen Saison: Youngsters trotzden auf ihren Bikes Wind und Wetter

Endlich ging es wieder los – die Nachwuchsbiker des SC Urach starteten Mitte April in Hausach – mit reichlich internationaler Konkurrenz und Bikern aus ganz Deutschland.
Die U 15er Jungs mussten am 11. und 12. April ran. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein gingen sie am 11. April an den Start. Ein anspruchsvoller Slalom musste gefahren werden. Vinzent Andris klickte zu früh ein und bekam leider fünf Strafsekunden, was ihn natürlich etliche Platzierungen nach hinten warf. Nils Bettinger fuhr ein gutes Rennen und im Verein zeigte man sich „froh, dass er seine Motivation zum biken wieder gefunden hat“.