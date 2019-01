Vöhrenbach Zwei Clowns geben Hinweis auf das große Jubiläum

Vöhrenbach (sh). Seit 200 Jahren gibt es in Vöhrenbach die Stadtkapelle, was in diesem Jahr mit einem großen Jubiläumsfest vom Donnerstag, 30. Mai, bis zum Montag, 3. Juni, gefeiert wird. Dies wurde auch in der Festhalle den Besuchern gleich deutlich gemacht: Über der Bühne hing ein großes Transparent "200 Jahre Stadtkapelle Vöhrenbach".