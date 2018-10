Vöhrenbach Zum 70. Erinnerungen gepflegt

Den Auftakt bildete am Samstagabend der Besuch der Vorabendmesse in der Pfarrkirche, gerade auch zum Gedenken an die bereits verstorbenen Mitglieder der Klasse. An diesen Gottesdienst schloss sich dann ein gemütlicher Abend mit Buffet im Gasthaus Ochsen an. Dies war natürlich die beste Gelegenheit, um wieder Erinnerungen wach zu rufen und auszutauschen.

Am Sonntag traf man sich dann wieder am frühen Nachmittag beim Uhrmacherhäusle. Siegfried Kleiser übernahm es, die Klassenkameraden durch das Uhrmacherhäusle und anschließend auch das Haus der Heimatgilde zu führen. Natürlich war auch das große Orchestrion zu hören. Die lautstarke und schwungvolle Musik sorgte unter den Teilnehmern für richtig gute Stimmung. Aber auch die anderen Informationen über das Uhrmacherhäusle und die Ausstellung in den beiden Häusern war für die Besucher von großem Interesse, denn mancher hatte diese Ausstellungen bisher noch nicht besucht. Mit Kaffee und Kuchen auf der Escheck klang dann dieses erlebnisreiche Wochenende aus.