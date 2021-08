1 91 Kubikmeter Wasser verbraucht jeder Vöhrenbacher durchschnittlich pro Jahr. Foto: © Racle Fotodesign – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Vöhrenbacher verbrauchen pro Kopf im Durchschnitt 91 Kubikmeter pro Jahr

Noch viel zu tun gibt es in Vöhrenbach im Bereich der Wasserleitungen, so berichtete Geschäftsführer Michael Dold von der Aquavilla im Gemeinderat. Die Wasserverluste durch schadhafte Rohrleitungen sind noch immer deutlich zu hoch.

Vöhrenbach. Zuerst einmal stellte Michael Dold kurz den Geschäftsbericht der Aquavilla vor, die für die beteiligten Kommunen (dazu gehören auch Vöhrenbach und Furtwangen) den technischen Betrieb der Wasserversorgung durchführt. Finanziert werden die Maßnahmen dann wiederum jeweils durch die betroffenen Gemeinden.

Interessant waren dann die Kennzahlen speziell für Vöhrenbach. In Vöhrenbach gibt es zehn eigene Quellen, aus denen im vergangenen Jahr 183 000 Kubikmeter Trinkwasser entnommen wurden. Verkauft in der Stadt wurden 129 000 Kubikmeter. Der Wasserverlust lag allerdings bei fast 28 Prozent, Ziel der Aquavilla ist es, den Anteil des verlorenen Wassers auf zehn bis 15 Prozent zu senken. Im Jahr 2017 lag der Wasserverlust allerdings noch bei 43 Prozent, also fast die Hälfte des Trinkwassers versickerte damals im Boden

Der Wasserverbrauch pro Kopf ist in Vöhrenbach mit 91 Kubikmeter relativ niedrig.

Im Juli 2020 war das Wasser äußerst knapp

Das Jahr 2020 war einmal mehr durch Trockenheit gekennzeichnet. Dies wurde gerade im Juli deutlich, als die Quellen die geringste Schüttung hatten. Denn da konnte, ganz wesentlich auch durch die hohen Wasserverluste, gerade noch knapp die benötigte Trinkwassermenge bereitgestellt werden. Anfang 2020 habe man bereits durch Reparaturen die Verluste deutlich senken können. Ohne diese Reparatur hätte das Wasser im Juli wohl nicht mehr ausgereicht.

Aktuell steht hier auch die umfangreiche Reparatur in Uracher Gewann Fahlenbach an, wo große Verluste verzeichnet werden. Ab August stand dann aber die neue Verbundleitung nach Furtwangen zur Verfügung, nach Worten von Michael Dold die "Lebensversicherung" für Vöhrenbach. Denn damit kann bei Engpässen Wasser aus dem Furtwanger Netz eingespeist werden. Bisher war dies allerdings noch nicht nötig. Im Gegensatz, in diesem Jahr sei es eigentlich zu nass. Einen Trinkwasser-Mangel wird es also diesmal sicherlich nicht geben. Stattdessen hat man durch die großen Niederschlagsmengen andere Probleme bei der Wasserqualität wie Trübungen oder Keime. Bei dem 36 Kilometer langen Rohrnetz in Vöhrenbach sollten jährlich mindestens 360 Meter der Hauptleitung erneuert werden, im vergangenen Jahr war es allerdings nur 251 Meter. Verschiedene Reparaturen und Sanierungen wurden durchgeführt oder stehen jetzt an wie im Gebiet Fahlenbach.