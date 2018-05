Vöhrenbach Zahl der angebotenen Plätze unverändert

Die Zahl der Anmeldungen mit 128 liegt geringfügig höher als im Vorjahr. Insgesamt haben die Kindergärten in Vöhrenbach und Hammereisenbach eine Kapazität von 155 Plätzen. Davon hat der Kindergarten St. Martin in Vöhrenbach eine Regelgruppe, zwei Vormittagsgruppen mit verlängerter Öffnungszeit und eine Ganztagsgruppe für insgesamt 98 Kinder. Dazu kommen zwei Gruppen Kleinkindbetreuung für 20 Kinder. Im Kindergarten St. Johannes in Hammereisenbach gibt es eine Regelgruppe mit Altersmischung und eine Kleingruppe mit Altersmischung für insgesamt 37 Kinder.

Nach dem derzeitigen Stand sind damit in Hammereisenbach fünf und in Vöhrenbach 20 der angebotenen Plätze nicht besetzt. Die auf den ersten Blick mögliche Reduzierung der Plätze in Vöhrenbach sei aber nicht realisierbar: es sind zwar 20 Plätze frei, dies aber verteilt in Gruppen mit ganz unterschiedlichen Öffnungszeiten. Unter diesem Aspekt sei dies akzeptabel. Im Blick auf die kommenden Jahre machte die Stadtverwaltung deutlich, dass die Kinderzahl relativ schwankend sei.

Bei 105 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren im Kindergartenjahr 2018/19 sind es im Jahr darauf voraussichtlich 113 Kinder, in den beiden folgenden Jahren dann 101 oder 100 Kinder. Bei den Kindern unter drei Jahren, aktuell 100 in Vöhrenbach, ist eine Prognose nicht sinnvoll möglich. Gleichzeitig werden sich die Öffnungszeiten nicht ändern.