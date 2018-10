Vöhrenbach Winterhalbjahr bietet Abwechslung

Fritz Steimer von der Hochschule Furtwangen gibt einen Einblick in die digitale Zukunft. Weiter gibt es Kurse in Aquarell-Malen, Meditation in der Fastenzeit oder Frühlings-Küche mit dem Thermomix. Tanzen zu Musik aus aller Welt steht ebenso auf dem Programm wie eine Einführung in moderne Hörsysteme von einer Hörakustikmeisterin.

Auf dem Lindenberg wird es einen gemeinsamen Kreuzweg geben, und bei einer anderen Exkursion stellt Bildhauer Wolfgang Kleiser die von ihm geschaffenen Stelen auf dem Friedhof Hammereisenbach vor. Eine Grenzwanderung führt ins Gebiet Friedrichshöhe / Unterkirnach.

Spannend ist sicher auch ein Ausflug zum ThyssenKrupp-Testturm in Rottweil. Ebenso gibt es eine Pilger-Wanderung im Schwarzwald oder einen MFM-Kurs für Mädchen. Auf besonderes Interesse stößt sicher ein Kurs im alten Schwarzwälder Kartenspiel Cego mit Klaus Dorer oder eine ungewöhnliche Kirchenführung bei Nacht in Vöhrenbach mit Pfarrer Schäuble.

Viele Einwohner werden sich noch an Pater Heinrich Bliestle aus Langenbach erinnern, der zu den "Missionaren von der Heiligen Familie" ging und dort einige Zeit der Generalobere des Ordens war. In dieser Funktion nahm er als Konzilsvater sogar am Zweiten vatikanischen Konzil teil. Ein Historiker wird diese besondere Vöhrenbacher Persönlichkeit vorstellen.

Ebenso etwas Besonderes ist sicher die Taizé-Fahrt der Gemeinde, die im Mai oder Juni 2019 geplant ist. Bei mehreren Besuchen kann man hier die Spiritualität von Taizé erleben, aber auch die Sehenswürdigkeiten der Umgebung kennenlernen. Zur Vorbereitung gibt es hier bereits im Februar ein Treffen, für alle die sich eventuell für diese Fahrt interessieren.

Nicht zuletzt bietet das katholische Bildungswerk Vöhrenbach immer wieder in Kooperation mit dem Bildungswerk Brigachtal interessante Exkursionen an wie nach St. Gallen, Zürich oder Speyer. Programm für Bildungsweg gibt es in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit, außerdem in Vöhrenbach in den Geschäften und Arztpraxen.