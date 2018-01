Vöhrenbach Wer überzeugt Jury und Publikum am besten?

Wer am Maskenlauf teilnehmen will, kann sich von 19.30 bis 20.30 Uhr direkt in der Halle beim Aufnahmeteam anmelden.

Es gibt keine Gewinner oder Verlierer, alle Teilnehmer erhalten einen Geldbetrag, der sich aus Bewertungspunkten wie zum Beispiel Anzahl der Teilnehmer, Originalität, Vorführung und vielem mehr ergibt.

Vor dem Maskenlauf wird sich das Prinzenpaar der Heimatgilde Frohsinn Andreas II. und Marina I. mit seinem Hofstaat dem Publikum vorstellen. Die musikalische Umrahmung des Preismaskenballs übernehmen die "Schwenninger Neckarbuam".