Vöhrenbach Wehr zeigt spektakuläre Fettexplosion

Beim dritten Vöhrenbacher Kilwifest am Haus der Heimatgilde herrschte strahlender Sonnenschein.

Vöhrenbach. So war dann auch gerade am Nachmittag reger Betrieb zu verzeichnen, nachdem es anfangs etwas ruhiger begann als in den vergangenen Jahren. Wieder hatten die Stadt Vöhrenbach mit verschiedenen Vereinen und Institutionen sowie die Heimatgilde gemeinsam dieses Fest veranstaltet. Kilwi hat bei der Heimatgilde schon eine lange Tradition, auch in diesem Jahr gab es wieder Kilwi-Küchle, Most und neuen Süßen sowie Zwiebelkuchen. Bis auf den neuen Wein war bis am Sonntag eigentlich das Angebot so gut wie ausverkauft. Der Rest war dann beim Kilwi-Hock rund um das Haus der Heimatgilde wieder stark gefragt.

Auch die anderen Vereine und Institutionen boten ein buntes Programm. Dabei ist das Besondere, dass diese Vereine (außer der Heimatgilde) das Fest gemeinsam betreiben. Jeder bietet etwas an, der Gewinn wird dann am Ende auf alle gleichmäßig verteilt. Beteiligt waren hier die Mutter-Kind-Gruppe mit ihrer Kaffeetafel und der Förderverein der Josef-Hebting-Schule mit Waffeln und Getränken. Das Rote Kreuz bot Kürbissuppe und für die Kinder Stockbrot-Backen an. Der Kindergarten organisierte ein Bastelprogramm. Ebenfalls beteiligt in dieser Vereinsrunde ist die Jugendfeuerwehr, die sich gleich doppelt engagierte. Sie sorgte für Würstchen und informierte ausführlich über ihre Feuerwehr-Arbeit. Es gab eine "Versuchsbox", mit der den Besuchern kleine Experimente beispielsweise zu brennbaren Flüssigkeiten demonstriert wurden. Spektakulär war die große Fettexplosion, die auf der anderen Seite des Langenbachs für alle Festbesucher gut sichtbar von der Feuerwehr gezeigt wurde. Natürlich fehlten dann auch nicht die Hinweise, dass man bei einem Fettbrand in der Küche auf keinen Fall mit Wasser löschen darf.