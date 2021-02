Wechselbäder sollen ja gesund sein. Doch wenn ringsrum noch Schnee liegt und die Wassertemperatur entsprechend im Keller ist, bedarf es schon einer Überwindung dem Körper solche Erfahrungen zuzumuten. Eine ebenso sportliche wie ungewöhnliche Variante der klassischen "Kneipp-Kur" haben am Sonntag mehrere Kajakfahrer einkalkuliert. Da die Breg beim Vöhrenbacher Teilort Hammereisenbach derzeit Hochwasser mit teils meterhohen Wellen trug, machte das Kajakfahren zwar Spaß, hatte jedoch auch seine Tücken. Mehrmals mussten die tollkühnen Männer in ihren schwimmenden Kisten der unruhigen Breg Tribut zollen. So kippten die Kajaks des Öfteren um, und die Bootsführer nahmen in der Folge ein unfreiwilliges Vollbad. Davon ließen sich die Kajakbegeisterten aber nicht irritieren. Das Boot wurde kurzerhand an Land gezogen, umgedreht und geleert, und schon ging die Fahrt Richtung Wolterdingen weiter. Die Polizei hatte in diesem Zusammenhang auch noch einen Einsatz. So hatte ein Passant am Sonntag gegen 14 Uhr ein herrenloses Kajak kopfunter als Treibgut auf Höhe Zindelstein entdeckt. Als die Polizei dort eintraf, kamen auch zwei Kajakfahrer auf der Breg hinzu und klärten die Situation auf. Demnach hatte sich das Boot eines dritten Kameraden selbstständig gemacht und ist den Fluss hinuntergetrieben. Ihr Kamerad sei aber schon unterwegs – zu Fuß –, um das Boot wieder in Empfang zu nehmen. Text: Ketterer/Opitz Fotos: Ketterer