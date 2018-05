Vöhrenbach Vorverkauf beginnt

Die Kartenermäßigung beträgt 20 Prozent und gilt nur am Vorverkaufstag beziehungsweise ausschließlich für Vorbestellungen im Vorfeld des Vorverkaufstages. Vorbestellungen sind bei Rita Ketterer, Telefonnummer 07727/ 2 24 beziehungsweise per Email unter rita.ketterer@googlemail.com möglich.

Gleichzeitig besteht Gelegenheit, auf dem Rathausplatz den Kinderflohmarkt des Fördervereins Josef-Hebting-Schule Vöhrenbach zu besuchen. Bei schlechtem Wetter werden Vorverkauf und Kinderflohmarkt in die Räumlichkeiten des Gasthofs "Zum Ochsen" verlegt.

Obwohl die Sanierung des Kinderbeckens noch nicht abgeschlossen werden konnte, wird das Freibad voraussichtlich am 2. Juni mit zwei neuen Schwimmmeistern in die neue Badesaison starten. Die Stadtverwaltung freut sich, dass der letztjährige Pächter Bekim Neziraj auch in diesem Jahr den Kiosk wieder betreiben wird. Näheres wird noch bekannt gegeben.