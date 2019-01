Vöhrenbach Vortrag schildert Lebensweg von Heinrich Bliestle

Vöhrenbach. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr im Pfarrzentrum Krone. Schon früh fühlte sich Heinrich Bliestle (1896 bis 1987) aus Langenbach bei Vöhrenbach zum Missionar berufen; aber da er noch zehn jüngere Geschwister hatte, musste er erst einmal Geld verdienen und, wie sein Vater, Schreiner werden. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er verwundet wurde, nahm er einen neuen Anlauf und trat bei den "Missionaren von der Heiligen Familie" ein, brachte mit einiger Mühe die notwendigen Studien hinter sich und konnte am 29. Juli 1933 in seiner Heimatgemeinde seine Primiz feiern. Man versetzte den jungen Priester an eine Ordensschule in der Schweiz, wo er als Lehrer, Präfekt und Rektor wirkte, und wählte ihn 1959 sogar zum Generaloberen der gesamten Kongregation, als welcher er am Zweiten Vatikanischen Konzil teilnahm und sich auch sonst großen Aufgaben gegenübersah. Die letzten Jahre seines in vieler Hinsicht ungewöhnlichen Lebens verbrachte Bliestle, rastlos tätig, wieder in der Schweiz. Der Vortrag beruht zum großen Teil auf bisher unbekannten Dokumenten aus den ordenseigenen Archiven.