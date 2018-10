Vöhrenbach Vortrag "Loslassen lernen"

Unkompliziert verliefen die Wahlen. In Abwesenheit wurde Anja Dold als stellvertretende Vorsitzende bestätigt, Doris Greber führt weiterhin die Kasse. Kassenprüfer sollen Bernd Klausmann und Nastassjia Ruf sein. Da Letztere ebenfalls in Abwesenheit gekürt wurde, würde bei Ablehnung Gunda Kleiser einspringen. Rektor Tim Lutz wies darauf hin, dass bauliche Maßnahmen beim Schulträger diskutiert werden. "Grünes Klassenzimmer" und Pausenhof stünden auf der Agenda. "Es ist was in Bewegung", aber man müsse abwarten, was das Großprojekt der Stadt vorsehe. Dankbar war Lutz seinem Kollegen Bernhard Kaltenbacher, der eine Gärtnerei an Land zog, um das "Grüne Klassenzimmer" zu verwirklichen. Die Kosten liegen unter 10 000 Euro und werden durch Schulmittel geleistet. Die Planung stehe, und die Materialien seien vorhanden. Die Abgrenzung mit Natursteinblöcken sollen für die Sicherheit der Kinder sorgen.