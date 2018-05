Vöhrenbach Von größeren Ausgaben verschont

Vöhrenbach/Eisenbach. Zu ihrer turnusmäßigen Sitzung trafen sich die Mitglieder des Abwasserzweckverbandes Vöhrenbach-Eisenbach im Vöhrenbacher Rathaus. Dabei wurde auch der Haushaltsplan 2018 verabschiedet, der wie schon im Vorjahr keine größeren Ausgaben beinhaltet. Einige kleinere Maßnahmen gerade im Bereich Sicherheit müssen aber dringend erledigt werden.

Verbandsvorsitzender Alexander Kuckes, Bürgermeister von Eisenbach, dankte vor allem auch dem Klärwärter-Team in der gemeinsamen Kläranlage in Hammereisenbach Reinhold Tritschler, Philipp Ketterer und neu Steffen Scholl. Gleichzeitig kündigte er an, dass Reinhold Tritschler nach vielen Jahren sehr erfolgreicher Arbeit zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet wird, das werde bei der nächsten Verbandsversammlung noch ausführlich gewürdigt werden. Seine Aufgabe wird ab Jahresbeginn 2019 Steffen Scholl übernehmen.

Verbandsrechner Fabian Furtwängler aus Eisenbach stellte dann die Jahresrechnung 2017 vor. Hier erzielte man eine "Punktlandung" mit einem Verwaltungshaushalt von 426 000 Euro, was weitgehend dem Planansatz entsprach. Die eingeplanten Mittel für Investitionen wurden nicht benötigt. Gleichzeitig erläuterte dann Dominik Bordt von BIT-Ingenieure die für 2018 geplanten Maßnahmen. Wesentlich beteiligt an dieser Aufstellung waren auch die Klärwärter, die aufgrund ihrer großen Erfahrung genau wissen, was nötig ist.