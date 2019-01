Natürlich hat und behält Prag den Titel "Goldene Stadt". Doch gerade jetzt im Winter macht das kleine Vöhrenbach der tschechischen Hauptstadt ein wenig Konkurrenz, was den Lichterglanz angeht. Unserem Fotografen Andreas Müller gelang mittels Langzeitbelichtung dieses stimmungsvolle Bild am Abend. Am Sonntag und Montag dürfte es noch stimmungsvoller werden. Denn für diese Tage hat der Deutsche Wetterdienst neue Schneefälle vorhergesagt. Foto: Andreas Müller