Vöhrenbach "Vernünftige" Angebote Mangelware

Die Mittel für die Sanierung in der Bahnhofstraße wurden dabei aus dem Jahr 2017 übertragen, wie auf Anfrage von Gunda Kleiser (CDU) erläutert wurde. Rüdiger Hirt (CDU) stelle infrage, ob diese Sanierung in der Bahnhofstraße wirklich notwendig sei, an anderen Stellen seien die Schäden wesentlich massiver. Fred Heinze erläuterte, dass nachts viele Lkw als Lieferanten zum Luisenhof fahren und es hier nicht nur um die Langholz-Fuhrwerke gehe. Die entsprechende Sanierung sei auch den Bewohnern des betreuten Wohnens zugesagt worden, die den Lärm und vor allem die Erschütterungen durch die LKWs immer wieder vorgebracht hatten.

Am Friedhof werden außerdem, so Fred Heinze auf Anfrage von Rüdiger Hirt (CDU), nach der Sanierung der Zufahrt auch die letzten Tore montiert. Auf Anfrage von Jürgen Straub (CDU) wurde erläutert, dass die Treppe am Ochsenberg von Grund auf saniert und wiederhergestellt werde, einschließlich eines entsprechenden Geländers.

Martin Schneider (CDU) sprach die großen Schäden an den Waldwegen in Urach an. Hier werde man, so Fred Heinze, die schlimmsten Schäden beseitigen, sodass die Wege befahrbar sind. Peter Hummel (BWV) kritisierte schließlich, dass die 25 000 Euro für die Beseitigung aktueller Schäden auf keinen Fall ausreichen. Er kritisierte vor allem die Baumaßnahme am Fallerslochweg in Urach, hier seien im Kernort größere Schäden zu beseitigen. Hier sollte man einen Kompromiss finden und die Maßnahme in Urach reduzieren.

Bürgermeister Robert Strumberger ging auf diesen Einwand ein und hatte als Alternativvorschlag, dass die verschiedenen Baumaßnahmen einzelnen abgestimmt werden, falls das Gesamtpaket vom Gemeinderat abgelehnt wird. Bei der Abstimmung wurde dieses Paket allerdings mit fünf Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen genehmigt.