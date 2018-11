Vöhrenbach Vermisst: Was ist mit 52-Jährigen passiert?

Doch wie lange stand es dort bereits? Schyle: "Wir haben Informationen von einem Straßenwart erhalten, dass das Auto schon am Mittwochabend dort stand – das ist bislang jedoch nicht verifiziert." Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer hilflose Lage befindet, wurde noch in der Nacht auf Freitag eine Suchaktion gestartet. Gegen 3 Uhr begannen mehrere Rettungshundestaffeln aus dem Bereich Villingen, Donaueschingen und Freiburg schließlich bei Minusgraden mit den Maßnahmen. Die Hunde nahmen dabei eine Fährte auf – die Spur verlor sich jedoch im Bereich des Sees. Gegen 4.30 Uhr brach man die Suche vorerst ab.

Der Polizeihubschrauber, der sowohl in der Nacht als auch am Freitagmorgen die Uferbereich und den See absuchte, konnte aus der Luft ebenfalls keine Hinweise auf den Verleib des Mannes entdecken. "Da wir ausschließen möchte, dass er irgendwo hilflos liegt, haben wir uns dazu entschlossen, bei Tag nochmal mit Hunden nach dem Vermissten zu suchen", berichtet der Kriminalbeamte.

Hoffnungen schwinden

Gegen 13.30 Uhr wurde deshalb die gesamte Maschinerie wieder in Gang gesetzt: Die DRK-Ortsvereine Vöhrenbach und Furtwangen, der Malteser Hilfsdienst, die Bergwacht-Ortsgruppen aus Furtwangen und Wutach und mehrere DRK-Rettungshundestaffeln – mit Flächensuch- und Mantrailerhunden – rückten an und suchten mit über 30 Einsatzkräften den gesamten Bereich rund um die Linachtalsperre ab. Dabei kamen mit dem neuen geländetauglichen Allrad-Quad ein Spezialfahrzeug der Bergwacht Furtwangen zum Einsatz. Koordiniert wurde dieser von der DRK-Kreisbereitschaftsleitung.

Doch ohne Erfolg. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Suchaktion schließlich von der Polizei abgebrochen. Damit schwinden die Hoffnungen, den Mann – rund 48 Stunden nach seinem Verschwinden – noch lebend zu finden. Am Montag, so der bisherige Stand, sollen Taucher im See nach dem Vermissten suchen.