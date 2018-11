Vöhrenbach Verkehrs-Verdichtung nervt die Bürger

Grünes Licht gab es für den Anbau eines Balkons in der Hauptstraße 57. Kenntnis erhielten die Ortschaftsräte davon, dass 30 neue Festhallenstühle eingetroffen sind und alte dafür ausgetauscht werden können. Sukzessive sollen je nach Bedarf weitere Sitzgelegenheiten bestellt werden.

Alexandra Braun machte darauf aufmerksam, dass am Hammerbach auf Höhe des Gasthauses Felsen die Bäume ausgelichtet werden sollten. Auf Nachfrage teilte Peter Hummel mit, dass der Verkehrsspiegel beim Felsen in absehbarer Zeit ausgetauscht wird. Ein neuer liegt bereits im Bauhof bereit. Repariert werden sollte auch, so Bruno Honeck, das Buswartehäuschen an der Kohlbrücke.