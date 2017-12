Vöhrenbach Vereinsarbeit, Bildung und Heimatpflege gewürdigt

Ebenfalls mit einer Dankmedaille geehrt wurde Ottmar Dilger von der Stadtkapelle: Seit mehr als 60 Jahren ist er hier aktiver Musiker, zuerst mit der Klarinette, später mit dem Tenorsaxophon. Nicht zuletzt sei er, so der Vorstand, "die gute Seele des Vereins". Gewürdigt wurde im Rahmen der Ehrungen auch das Engagement von Thomas Demattio und Siegfried Heini für ihren Ortsteil Hammereisenbach. Thomas Demattio ist in vielfacher Weise in den Vereinen in Hammereisenbach aktiv, beispielsweise war er lange Jahre Vorsitzender des Musikvereins. Besonders kümmert er sich auch um die Ortsgeschichte mit der Erstellung der Ortschronik und auch Wanderungen zu Themen wie Burgruine Neufürstenberg oder Kelten auf der Gemarkung Bregenbach.

Siegfried Heini hat unter anderem ein beeindruckendes Modell der Burgruine Hammereisenbach erstellt, das er aktuell im Rathaus ausstellt. Er kündigte bei dieser Gelegenheit an, künftig noch weitere Modelle auszustellen. Nicht zuletzt nannte Bürgermeister Robert Strumberger auch noch vier Vereine, die beim großen Vereinswettbewerb der Sparkasse in diesem Jahr erfolgreich waren: Der Turnverein erhielt 4000 Euro für die Anschaffung einer Airtrack-Bahn, die Heimatgilde Frohsinn für die Garde 1000 Euro, der Förderverein Schwimmsport 1000 Euro und zusätzlich den Jurypreis von 4000 Euro und schließlich der Skiclub Urach einen Sonderpreis von 1000 Euro.