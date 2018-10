Vöhrenbach/Unterkirnach Unfall: Quad-Fahrer in Lebensgefahr

Der 26-Jährige war kurz nach 14 Uhr zusammen mit zwei weiteren Quad-Fahrern auf ausgeliehenen Fahrzeugen von Unterkirnach in Richtung Vöhrenbach unterwegs. Kurz vor Vöhrenbach prallte der 26-Jährige mit dem Quad rechts gegen die angebrachten Leitplanken, wurde daraufhin vom Fahrzeug geschleudert und stürzte etwa sechs Meter eine steil abfallende Böschung hinunter, wo der junge Mann mit einer Wirbelsäulenverletzung schwer verletzt liegen blieb.

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in die Freiburger Uni-Klinik. An dem Quad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Möglicherweise waren ein technischer Defekt an dem Quad und ein blockierendes Vorderrad ursächlich für den Unfall. Etwa eineinhalb Kilometer vor der Unfallstelle hatten die drei Quad-Fahrer angehalten. Dabei habe der später Verunglückte erklärt, dass das von ihm benutzte Quad möglicherweise defekt ist und ständig nach links ziehe. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und wird nun von einem Sachverständigen begutachtet.