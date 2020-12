Vöhrenbach und Furtwangen Zahl der Corona-Infizierten steigt

Oberes Bregtal - Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 136 Infizierte in Furtwangen, davon sind 101 Personen bereits wieder genesen. Am Dienstag waren es noch 122 Infizierte, also in drei Tagen ein Anstieg um 14 Personen in Furtwangen.

In Vöhrenbach waren es am Donnerstag 88 Corona-Fälle (25 genesen). Das ist ein Anstieg um elf Personen im Vergleich zu Dienstag, als noch 77 Infizierte registriert wurden. In Gütenbach hingegen blieb die Zahl in den vergangenen Tagen konstant bei zwölf (davon zehn genesen).