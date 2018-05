Vöhrenbach Übung mit Lernerfolgen für alle

Die Vöhrenbacher Feuerwehr mit ihren Teilortswehren Hammereisenbach, Urach und Langenbach proben regelmäßig um für Ernstfälle gerüstet zu sein.

Vöhrenbach-Urach -Hammereisenbach. Dazu gehört auch, dass abgelegene Gebäude oder Höfe begutachtet werden. So nahmen in diesen Tagen die Wehrmänner aus Urach und Hammereisenbach bei einer gemeinsamen Probe den abgelegenen Oberroturacherhof von Peter Eckert unter die Lupe. Der Hof liegt 1050 Meter über dem Meer und ist zweieinhalb Kilometer vom Sägenhoflift entfernt.

Schon bei der Anfahrt sahen die Floriansjünger, dass die Zufahrt ziemlich eng ist. Besonders ab dem Unterroturacherhof ist der Weg noch schmäler. Für die Fahrzeuge der Uracher Wehr gerade noch befahrbar. Normale Löschfahrzeuge, wie es Vöhrenbach oder Hammereisenbach in ihren Fuhrparken haben, müssten jedoch über den unbefestigten Fahrbahnrand fahren, was ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko wäre, so Gesamtkommandant Ralf Heizmann beim Fazit der Übung.