Vöhrenbach Trockenheit bereitet weiterhin Probleme

Trotz dieser Bemühungen kann Dold keine Entwarnung geben. "Wir sind noch lange nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten", hofft er auf mehr Regentage, um die Schüttung der Quellen zu verbessern. Doch die Wetterprognosen tendieren weiter in Richtung Sonnenschein.

Bürgermeister Strumberger sieht ebenfalls keine "gravierende" Verbesserung bei der Wasserbilanz. Die anhaltend trockene Witterung zeige sich auch für jedermann sichtbar am geringen Wasserstand in der Breg. "Das Thema ›nachhaltige Wasserversorgung‹ wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen", geht der Bürgermeister davon aus, dass Vöhrenbach mehr Sicherheit in der Wasserversorgung braucht. Ein Förderantrag für die Erstellung eines Konzepts sei gestellt.