Vöhrenbach Trinkwasserversorgung ein wichtiges Thema

Er zeigte sich beeindruckt vom ersten Teil des Konzertes der Stadtkapelle, über die man sich in ihrem Jubiläumsjahr nur freuen könne. Die Basis für diesen Erfolg und das hohe Niveau des Konzertes seien zum einen die guten Musiker, zum anderen die gute Kameradschaft innerhalb der Kapelle.

Überhaupt seien die Vereine wesentliche tragende Säulen der Gemeinschaft im Ort. Er ging dann auf das Konzertstück "Kyrill" ein, in dem der schwere Sturm des Jahres 2007 musikalisch aufgearbeitet wurde. Damals sei man im Schwarzwald relativ glimpflich davongekommen, doch auch die Erinnerungen an den Sturm "Lothar" seien noch immer wach. Diese Wetterentwicklungen würden immer bedrohender. Ein gutes Beispiel sei das vergangene Jahr, das im Januar mit Hochwasser, also mit viel zu viel Wasser begann und sich dann zu einem Sommer mit einer extremen Trockenheit, also mit extremem Wassermangel entwickelte. Für Vöhrenbach sei hier die Versorgung mit Trinkwasser in den Grenzbereich gekommen. Dies sei ein wichtiges Thema auch für das neue Jahr, hier müsse einiges unternommen werden.

In Breitband investiert