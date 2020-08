Vöhrenbach Totes Pferd: Was löste Panik auf Koppel aus?

Vöhrenbach - Etwas hat mehrere Pferde auf einer Koppel bei Vöhrenbach so sehr erschreckt, dass sie in Panik flüchten wollten. Ein Tier brach sich dabei das Genick. Könnte es ein Wolf gewesen sein? Die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hat den Vorfall untersucht.