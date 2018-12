Vöhrenbach Tiefbauarbeiten vergeben

107 000 Euro teurer wird die Wasserversorgung. Hier ist das Problem, dass zwar Abwasser massiv gefördert wird, bei der Wasserversorgung die Förderung aber relativ gering ausfällt. Rüdiger Hirt (CDU) fragte an, ob das Rahmen für die ganze Sanierung eventuell auch erhöht werden könnte. Rainer Christ muss allerdings erläutern, dass man bei der Krankenhausstraße die mögliche Förderung im Rahmen der Stationierung von maximal 150 Euro je Quadratmeter bereits ausgereizt habe.

Nachdem Rainer Christ ausgeführt hatte, dass man mit einem Großteil der Arbeiten nach einem Baubeginn im Frühjahr noch 2019 fertig werden möchte, wollte Detlef Schuler (CDU) wissen, ob der Abschluss der Bauarbeiten 2020 tatsächlich fix sei oder ob man mit einer Verlängerung bis 2022 rechnen müsse. Laut Christ sei die Bauzeit vertraglich festgelegt worden, die beteiligten Unternehmen müssten ihr Personal entsprechend aufstocken.

Die Situation in der Krankenhausstraße sei ähnlich schwierig wie in der Villinger Straße, so dass man nichts Sicheres vorhersagen kann. Ein großes Plus sei die Tatsache, dass man hier zum Teil mit Vollsperrung arbeiten kann und nicht beispielsweise auf einen Linienbus Rücksicht nehmen muss.

Rainer Christerläuterte auf Anfragen, dass für die Anwohner selbst häufig noch besondere Regelungen und Zufahrtsmöglichkeiten bestehen, der Durchgangsverkehr aber abgesperrt wird. Die eigentliche Erschließung während der Sperrung könne dann über die Schleifestraße erfolgen.