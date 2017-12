Vöhrenbach Teils gefährliche Situationen für Autofahrer

Angepasste Geschwindigkeit entschärft Situation

Allerdings, so Fred Heinze, habe man bisher keine Möglichkeit gefunden, dies dauerhaft zu sanieren. Vor allem aber kritisierte er das Verhalten mancher Autofahrer. Diese sollten sich an ihre Fahrschule erinnern und Rücksicht nehmen sowie mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs sein. Damit wäre die Situation in dieser engen Straße schon etwas entschärft.

Als Beispiel schilderte Fred Heinze außerdem die Fahrt eines großen Lastkraftwagens auf dieser für die schweren Brummis eigentlich gesperrten Straße mit hoher Geschwindigkeit, wobei er rücksichtslos entgegenkommende Fahrzeuge abgedrängt habe. Auch die hier immer wieder stattfindenden Polizeikontrollen könnten das offensichtlich nicht verhindern.