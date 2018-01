Vöhrenbach Talsperre liefertStrom für 1200 Haushalte

Vöhrenbach (ket). Der verregnete Montag in dieser Woche weist entsprechende Zahlen auf. So wurden zum Beispiel bei der Linachtalsperre 60 Liter Regen innerhalb von 24 Stunden gemessen. Entsprechend beachtlich ist die Zuflussmenge in den Stausee seit etwa drei Wochen. Derzeit fließen rund 4600 Liter Wasser pro Sekunde in die Linachtalsperre. 3500 Sekundenliter werden unter Begleitung eines enormen Geräuschpegels ungenutzt durch das Tosbecken abgelassen. 1100 Liter pro Sekunde fließen durch die Rohrleitung ab. Im Kraftwerksgebäude an der Kohlbrücke werden dann mit den drei Turbinen 590 Kilowatt Strom pro Stunde erzeugt. In 24 Stunden bedeutet das 14160 Kilowatt umweltfreundliche Stromerzeugung. Umgerechnet auf einen Vierpersonen-Haushalt könnte die Linachtalsperre bei derzeitiger Volllast über 1200 Haushaushalte mit Strom versorgen.