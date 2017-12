Vöhrenbach Suche nach neuen Einnahmen

Neue Einnahmequellen will die Schule erschließen. Lutzdenkt daran, im Wechsel am Stadtfest teil zu nehmen; in den Jahren ohne Stadtfest soll ein Schulfest stattfinden, die Einnahmen soll dann jeweils der Förderverein erhalten. Schober berichtete von der Anfrage wegen des Flohmarkts mit Kuchenverkauf, zu dem sich der Förderverein des Freibads "Schwimmi" gesellen und Jahreskarten verkaufen will.

Keine Veränderungen gab es bei den Wahlen: Mit Unterstützung seitens der Stadt durch Angela Klein (Stabsstelle Hauptamt) wurde Diana Schober erneut zur Vorsitzenden gewählt, auch die nicht anwesende Schriftführerin Monika Grieshaber wurde im Amt bestätigt. Ebenfalls in Abwesenheit wurde Beisitzerin Andrea Kaltenbach erneut gewählt. Auch die Kassenprüfer Alexandra Preuss und Bernd Kaltenbach übernehmen diese Tätigkeit auch im nächsten Jahr.