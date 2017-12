Vöhrenbach Stimmungsvolle Vorfreude auf das Weihnachtsfest

Gäste kommen gern zum gemeinsamen Singen

Das Adventssingen wird breits zum sechsten Mal in Folge veranstaltet und hat in all den Jahren regen Zuspruch erfahren. Die musikalische Begleitung in weihnachtlicher Atmosphäre übernimmt die Musikgruppe "Summerhill" mit Brunhilde Schyle (Gitarre, Gesang, Cajon), Arnold Kaltenbach (Gesang, Gitarre) und Martin Knöpfle (Gesang, Bass).

Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem gesanglichen Mitwirken der Besucher, weshalb die Lieder lediglich durch dezente Gitarrenbegleitung unterlegt werden. Neben bekannten Melodien werden insbesondere wieder die "Böhmischen Weihnachtslieder" gesungen, die bis vor einigen Jahren über Jahrzehnte zur Weihnachtszeit in der Hammereisenbacher Kirche erklangen und vor dem Vergessen bewahrt werden sollen.