Ausgesprochen glücklich war Gitta Stolle, die bei strahlendem Spätsommerwetter seitens der Stadt Vöhrenbach als 10 000. Besucherin der ­Saison im Freibad "Schwimmi" begrüßt werden konnte. Weitere Glückwünsche gingen an Renate Holler als 9999. Besucherin sowie Eberhard Steinhauser als 10 001. Besucher. Auf dem Foto zu sehen sind im am Beckenrand (von links): Hadwig Neumaier, Bekim Neziraj, Hella Fink, Eberhard Steinhauser, Gitta Stolle, Renate Holler, die ­stellvertretende Hauptamtsleiterin Angela Klein, Fred Heinze, Leiter der Technischen ­Dienste, Schwimmmeister Thomas Hildebrandt und Franz Neumaier. So ist im Freibad eine ­erfolgreiche Saison mit tollem Badewetter zu ­Ende gegangen. Das "Schwimmi" hat seine Tore für dieses Jahr geschlossen und wird nun ­winterfest gemacht. Foto: Stadtverwaltung