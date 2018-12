Vöhrenbach Sportlich gibt es nichts zu meckern

Die äußerst positive Entwicklung des FC 1926 Vöhrenbach in den letzten Jahren war ein zentrales Thema in der Hauptversammlung des Vereins.

Vöhrenbach. So machte Vorsitzender Andreas Ketterer deutlich, dass eigentlich niemand damit gerechnet habe, dass die Spielgemeinschaft Vöhrenbach-Hammereisenbach nach dem Aufstieg 2017 in die Kreisliga A in der aktuellen Saison bereits wieder an der Spitze steht: Nach dem Sieg am Sonntag überwintert die SG auf dem hervorragenden zweiten Platz der Tabelle. Ein großes Lob hatte Vorsitzender Andreas Ketterer für die Rasenplatz-Sanierung durch die Stadt, die vorbildlich und reibungslos verlaufen sei. Ein Dank galt dem Förderverein Luisenhaus, der sich mit 2000 Euro an der Berieselungsanlage beteiligte. Wie erfolgreich die Sanierung war, zeige die Tatsache, dass trotz Stopp der Bewässerung wegen Wassermangels in diesem Sommer der Rasen keinen Schaden genommen habe.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich der FC an der Bewirtung beim Jahreskonzert der Stadtkapelle und beim Kappenabend. Erfolgreich war auch die Kooperation mit dem SV Hammereisenbach beim Stadtfest, wo man nun sogar zwei Stände betreiben konnte. Dankbar sei man der Concordia, die ihren Stand sehr günstig an den FC abgegeben hatte. Das Stadtfest sei ein erfolgreiches Pilotprojekt der Kooperation der beiden Vereine, die Kameradschaft funktioniere und alle hätten mitgeholfen. Ein besonderer Dank galt der Jugendabteilung, die aktuell fast 50 Jugendliche betreut.