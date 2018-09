Vöhrenbach Sportler meistern Strecke zum Stausee

Zum neunten Mal richten der Skiclub Vöhrenbach und der SV 69 Furtwangen gemeinsam den ­Stauseelauf in Vöhrenbach aus. Wie bereits im vergangenen Jahr ist der Lauf auch dieses Jahr am Samstag, 15. September, am Nachmittag.

Vöhrenbach. Diese neue Regelung hatte sich gut bewährt und ist auch bei den Läufern positiv angekommen. Einmal mehr rückt damit die Linachtalsperre ins Blickfeld: Sie ist Namensgeber und Etappenziel beim Vöhrenbacher Stauseelauf. Start ist wie gewohnt beim städtischen Bauhof auf der Wehrte. Neben einem Langstreckenlauf für die Erwachsenen jeden Alters über 11,5 Kilometer gibt es auch wieder zwei kürzere Strecken für den Nachwuchs mit zwei beziehungsweise 4,2 Kilometer. Ziel für den eigentlichen Lauf ist natürlich wieder die Linachtalsperre, deren Dammkrone überquert wird, bevor es wieder zurück geht nach Vöhrenbach.

In diesem Jahr verzichten die Organisatoren erstmals auf die Ehrung des Staumauerkönigs, da dies eigentlich immer auch die Gesamtsieger des Laufes waren. Sowohl für Läufer wie für Zuschauer an der Staumauer gibt es wieder musikalische Untermalung bei dem Sport-Spektakel. Während Start und Ziel wie gewohnt am Bauhof sind, ist die Siegerehrung am Abend ab 19.30 Uhr in der Festhalle.