Vöhrenbach Spaß mit dem Skiclub

Auch das Wetter machte eine Niederschlagspause, somit konnte das Team rund um die Jugendabteilung des SC-Urach bei reichlich Schnee ein weiteres großartiges Event auf die Beine stellen. Angespornt von den Eltern, Großeltern, Trainer und Betreuer ging es für die kleinen alpinen Skifahrer in einen Riesenslalom über zwei Läufe, wo der bessere der beiden dann gewertet wurde.

Die Klasse der Vorschule gewann Joshua Bragg-Coulthart vor Max Weißer und Marc Cazautet. Bei den Schülern U 8 siegte Jaron Straub vor Pia Weißer und Lutz Schmidt. In der Klasse der Schüler U 10 gingen Platz eins, zwei und drei an Tim weißer, Tom Hättich und Hannah Straub. Als einziger Starter in der Klasse U 12 ging der erste Rang an Luis Kreuz.

Über Pokale, Medaillen, Urkunden und Gummibärchen durften sich die Nachwuchs-Rennläufer bei der anschließenden Siegerehrung beim Kiosk freuen. "Keine Nachwuchssorgen im alpinen Bereich", lautet das zufriedene Fazit des ausrichtenden Vereins.