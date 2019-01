Vöhrenbach Sparen heißt das Gebot der Stunde

Grundsätzlich, so äußerten sich sowohl Rüdiger Hirt wie Bürgermeister Robert Strumberger, muss bei allem überlegt werden: "Können wir uns das noch leisten?" Dabei sind, so Susanne Dorer (CDU) und Peter Hummel (BWV), eigentlich freiwillige Leistungen wie die Breitbandversorgung oder auch Investitionen in Schule und Kindergarten unbedingt notwendig, damit beispielsweise junge Menschen hier eine Zukunft sehen und in Vöhrenbach bleiben.