Vöhrenbach Soziales Engagement wird gewürdigt

Vöhrenbach. Soziales Engagement wurde beim Ehrungsabend in der Stadthalle gewürdigt. Der Asylkreis vorgestellt, der sich ehrenamtlich um Unterstützung und Betreuung von Flüchtlingen kümmert. Dazu gehört Hilfe beim Einkaufen ebenso wie ein regelmäßiges Sprachcafé.

Auf Vorschlag des VdK geehrt wurde Lore Zähringer, die zwölf Jahre lang Hinterbliebenenvertreterin des Vereins war, bis sie dies mit dem Erreichen des 90. Lebensjahres in jüngere Hände abgab. Von ganz besonderer Bedeutung für Vöhrenbach sei auch das Pfarrzentrum Krone. Hier wurde das Wirken des Baufördervereins gewürdigt, der sowohl beim Umbau und der Einrichtung engagiert war als auch bis heute immer wieder dieses Zentrum der Pfarrgemeinde und der Stadt weiter ausbaut. Mit diesem Engagement gingen vor zehn Jahren in der "Krone" die Lichter wieder an, meinte Bürgermeister Robert Strumberger.

In diesem Zusammenhang erinnerte er an die ganz aktuelle Wiederbelebung des Dorfladens in Hammereisenbach, die ebenso positiv sei. Das Pfarrzentrum Krone, das allen Gruppen in Vöhrenbach zur Verfügung steht, präge ganz entschieden das Leben in der Stadt. Mit den verschiedenen Angeboten von der Krabbelgruppe über Sportgruppen bis zu Vorträgen habe es auch eine große soziale Bedeutung.