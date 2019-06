Vöhrenbach Sonne begleitet großen Jubiläumsumzug

Angeführt wurde der Umzug vom Geburtstagskind selbst, der Stadtkapelle Vöhrenbach unter der Leitung von Bernd Brugger. Kommentiert wurde der ganze Zug von der Ehrentribüne aus durch den Ehrenvorsitzenden der Stadtkapelle, Karlheinz Fritsch, der gleichermaßen humorvoll wie informativ die Kapellen beschrieb.

Fritsch machte beispielsweise deutlich, dass es für die Musiker der Stadtkapelle eine ganz besondere Herausforderung war, nicht nur ein fünftägiges Fest mit tausenden von Besuchern zu organisieren, sondern auch noch am großen Festumzug teilzunehmen. Dabei hatten die Musiker offensichtlich das richtige Wetter bestellt: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bestimmten den Sonntag.

Für manchen Musiker in seiner Uniform waren diese Temperaturen sicher eine besondere Herausforderung. An zweiter Stelle im Zug marschierte die Musikkapelle aus Wolterdingen, die bei diesem Jubiläum die Aufgabe der Patenkapelle übernommen hatte. An dritter Stelle kamen ganz besondere Gäste aus Frankreich: Aus der Partnerstadt Morteau war gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister sowie weiteren Vertretern des Stadtrats der Musikverein "Harmonie de Morteau" angereist.