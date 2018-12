Vöhrenbach So schön klingt die Adventszeit

Günter Wehrle, als herausragender Sänger bekannt, wurde als Besucher bei dem Lied "Kleiner Knabe, großer Gott" als Vorsänger eingespannt, was mit anhaltendem Beifall quittiert wurde. "Summerhill" ergänzte das stimmungsvolle Geschehen durch bekannte weihnachtliche Schlager, die als gängige Melodien Eingang in die Pop-Musik gefunden haben wie Feliz Navidad, Mary’s Boychild, So this is Christmas und andere bekannte Songs.

Arnold Kaltenbach, der durch das Programm führte, zeigte sich sehr erfreut darüber, dass sich so viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden zu der Veranstaltung eingefunden hatten, was darauf hindeute, dass das Hammereisenbacher Adventssingen mittlerweile auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt habe.