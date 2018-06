Elf Teilnehmer verbrachten bei besten Wetterbedingungen drei herrliche Bike-Tage im Nordschwarzwald. Von Sasbachwalden ging es über Breitenbrunnen, Hornisgrinde und Ruhestein am ersten Tag über 60 Kilometer und 1500 Höhenmeter hinauf nach Freudenstadt. Am zweiten Tag erkundete die Truppe den Naturpark Schwarzwald rund um Baiersbronn. 50 Kilometer und 1600 Höhenmeter wurden hier von den Teilnehmern mit sichtlich viel Spaß in Angriff genommen. Die dritte Etappe ging dann von Freudenstadt über Seibelseckle und Mummelsee zurück über den so genannten "Pfad Zwo", einen sagenhaften Trail über sieben Kilometer Länge, die jedem Biker ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert, hinunter nach Sasbachwalden wo dann 58 Kilometer und 1500 Höhenmeter auf dem Tacho verzeichnet werden konnten. Foto: Skiclub