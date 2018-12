Vöhrenbach Singen im Advent

Großer Zuspruch

Das Hammereisenbacher Adventssingen findet nun bereits zum siebten Mal in Folge statt und hat in all den Jahren regen Zuspruch erfahren. Die musikalische Begleitung in weihnachtlicher Atmosphäre übernimmt die Musikgruppe "Summerhill" mit Brunhilde Schyle (Gitarre, Gesang, Cajon), Arnold Kaltenbach (Gesang, Gitarre) und Martin Knöpfle (Gesang, Bass). Im Mittelpunkt steht die gesangliche Mitwirkung der Besucher, die beim Singen durch Gitarrenklänge von „Summerhill“ unterstützt werden. Die Liedtexte sind auf den Tischen ausgelegt.

Neben bekannten Melodien werden insbesondere wieder die "Böhmischen Weihnachtslieder" angestimmt, die bis vor einigen Jahren über Jahrzehnte hinweg zur Weihnachtszeit in der Hammereisenbacher Kirche gesungen wurden. Summerhill ergänzt das stimmungsvolle Geschehen durch bekannte weihnachtliche Schlager. Der Eintritt ist frei.