In den vergangenen Monaten haben sich Architekturstudenten aus Freiburg im Rahmen eines Workshops Gedanken gemacht, wie eine Aufführung des Theaterstücks "Romeo und Julia" von William Shakespeare vor der Kulisse der Linachtalsperre aussehen könnte. Die entstandenen Arbeiten und Modelle können nun in einer Ausstellung am 14. und 15. Juni in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr im Vöhrenbacher Rathauses besichtigt werden. Foto: Stadtverwaltung