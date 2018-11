Vöhrenbach Schnelles Internet auf dem Gabentisch

"Hier ist auch die Politik gefordert, denn wenn der letzte Hof angeschlossen werden sollte, dann müssen auch die Politiker sagen, wer dafür aufkommt", ergänzte Strumberger. Hammereisenbach sei deshalb ausgewählt worden weil hier die schlechteste Netzversorgung bestand.

Gottfried Vetter führte in der Versammlung aus, dass Stiegeler in einer europaweiten Ausschreibung das Rennen gemacht habe, weil Leistung, Service und Pacht am wettbewerbsfähigsten waren. Hammereisenbach hat sehr hohe Anschlusszahlen, so Vetter, doch erst wenn die Verträge mit Stiegeler gemacht sind, fließt wieder Geld zurück an die Stadt.

Felix Stiegeler, der sein Unternehmen in Schönau mit 35 Mitarbeitern vorstellte, erklärte auch, dass sein Unternehmen in vier Landkreisen 9000 Kunden versorge. Anschließend stellte Stiegler noch die verschiedenen Tarife vor. Angeboten werden auch Geschäftstarife.

Zu den Hausanschlüssen erfuhren die Zuhörer, dass die Anschlussdose im Haus einen Stromanschluss benötige. Stiegeler machte darauf aufmerksam, dass Beratungstermine vereinbart werden können. Hier sollte nach Möglichkeit der Hauselektriker zugegen sein. Weitere Fragen können jederzeit telefonisch gestellt werden.

Auch leer stehende Häuser oder Wohnungen sind zu berücksichtigen. Es sollte auf jeden Fall eine Ablage gemacht werden, damit ein späterer Netzanschluss problemlos installiert werden kann, was wiederum auch dem Wert der Immobilie zugute kommt, so Stiegeler.