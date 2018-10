Vöhrenbach Schlagerparade der besonderen Art

Eine Bombenstimmung herrschte am Samstagabend im Vöhrenbacher Pfarrzentrum Krone: der Kochichor aus Hüfingen riss mit seiner Schlagerparade die Zuhörer buchstäblich mit, immer wieder wurden die Zuhörer auch selbst aktiv in das Geschehen einbezogen.

Vöhrenbach. Mit dem vielsagenden Titel "Fahrende Musikanten" eröffnete der Chor sein unterhaltsames Konzert. Begrüßt wurden die zehn Musiker aus Hüfingen von Ursula Ruf im Namen des Baufördervereins Krone, der Veranstalter dieses unterhaltsamen Abends war.

Sie stellte natürlich gleich klar, dass es in Hüfingen wohl "Kochi" heißt, in Vöhrenbach bleibt man aber beim traditionellen "Kuchi" für die Küche. Denn der Chor hat seinen Namen davon, dass man in lockerer Runde regelmäßig in der Küche eines der Mitglieder probt. Ein besonderer Gruß von Ursula Ruf galt natürlich ihrem Lieblingsschwager Manfred Esterle, der als Wortführer des Chores durch das Programm führte. Über ihren Schwager war auch der Kontakt zu den Chor entstanden und in der Folge die Idee für einen solchen Auftritt. Sie sei dankbar, dass der Kochichor den Bauförderverein unterstützt.